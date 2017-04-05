Родители Акбарджона Джалилова прибыли в Санкт-Петербург на допрос к следователям

Родители Акбарджона Джалилова, террориста-смертника, устроившего взрыв в питерском метро, прибыли в Санкт-Петербург. Отец и мать молодого парня прибыли в Пулково из города Ош в Киргизской Республике. Ранее сообщалось, что Акбарджон переехал в Санкт-Петербург вместе с отцом.

Родственников террориста, подорвавшего вагон метро в Санкт-Петербурге, вызвали на допрос в северную столицу России. Российские следователи продолжат вести дело Джалилова по факту теракта. Ранее сообщалось, что преступник переехал в Россию в 2011 году. Тогда же получил российский паспорт, поэтому находился в Санкт-Петербурге на законных основаниях.

Также сообщалось, что после переезда в Питер парень с отцом устроились на работу в автомастерскую. А в последние несколько лет Акбарджон работал сушистом в местном суши-баре. Парень пользовался уважением у своих друзей, коллег и знакомых. Никто из опрошенных следователями знакомых не замечал, чтобы Джалилов ранее увлекался радикальными идеями, критично относился к какой-либо религии или нации. Также парень активно занимался спортом, старался вести здоровый образ жизни.

Акбарджона Джалилова следователи считают исполнителем теракта на «Сенной». Также экспертиза доказала, что он заложил взрывчатку на «Площади Восстания», которую, в итоге, удалось вовремя обезвредить.

Вероятно, он пронес взрывные устройства в рюкзаке, что не представляло собой большой сложности. А неразорвавшуюся бомбу он замаскировал под огнетушитель.