Родителям советуют проигнорировать сообщение группы «Кит» о массовом самоубийстве российских подростков

Уже несколько дней в России активно обсуждают сообщение якобы от полиции о том, что группа «Кит» подвела 5000 подростков к массовой акции самоубийства. Как рассказали полицейские источники, информация оказалась фейковой, а на самом деле ее целью является не предостережение родителей, а организация паники среди тех же родителей.

Таким мнением, в частности, поделился и Сергей Пестов, являющийся гендиректором Центра по защите детей от киберпреступности. По словам чиновника, такие сообщения, которые, кстати, уже официально опровергнуты в МВД, призваны создать своего рода «пропасть» между родителями и детьми. Это вряд ли предотвратит детскую смертность, зато приведет к большим проблемам в отношениях между старшим и подрастающим поколениями.

Пестов считает, что таким сообщениям лучше всего попросту не предавать никакого внимания, проигнорировать. Такие послания, кроме всего прочего, могут еще и увеличить подростковую смертность, путем создания большого количества конфликтных ситуаций в семьях.

Если в сообщении о массовом самоубийстве родителям рекомендовалось тщательно контролировать своих детей, не отпускать их даже в соседний подъезд, то Пестов рекомендует отказаться от навязчивого контроля. Лучший вариант – весело провести выходные вместе с детьми, при возможности устроить какой-то праздник или посетить какое-то интересное мероприятие.