Родственники Сергея Постникова из Кемерово объявили дату и время похорон

Родственники найденного мертвым в Кемерово Сергея Постникова огласили дату похорон. Проститься и провести молодого человека в последний путь жители города смогут завтра, 23 марта.

Начало прощальной церемонии с Сергеем запланировано на 13:00 по местному времени. А поминальный обед состоится в тот же день в 15:30. Ранее, напомним, родственники Постникова объявили сбор средств на организацию его похорон.

В то же время результаты судебно-медицинской экспертизы все еще не разглашаются. По предварительным данным, смерть парня не носила криминальный характер.

Сергей Постников был объявлен в розыск после того, как двадцать третьего февраля бесследно исчез. В тот день он отмечал праздник вместе со своими друзьями на СТО, распивая спиртное. Вечером он вызвал такси, и отправился домой. Однако водитель такси сообщил, что мужчина так и не пришел. Никаких следов Сергей не оставил.

Нашли его только несколько дней назад. Тело обнаружили сотрудники городского детского санатория, после чего сообщили в полицию. Предварительный осмотр показал: следов борьбы и насилия на теле покойного не обнаружено.

Приоритетной версией стала смерть в результате передозировки наркотиками. Как удалось выяснить в ходе доследственной проверки, Сергей был зависим от антидепрессантов. Губительное воздействие на его организм могла оказать смесь препаратов и большой дозы алкоголя.