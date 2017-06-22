Роланд Джопуа: ветеран войны открыл стрельбу в здании правительства Абхазии

20 июня ветеран грузино-абхазского конфликта Ролан Джопуа обстрелял кабинет Фонда инвалидов Абхазской войны в здании правительства. Хозяин кабинета, Бадра Агрба заявил, что он не пострадал от выстрелов, а стрелявший был пьян.

Участник Отечественной войны народов Абхазии — Тимур Зантария, давно возглавляет Ассоциацию, объединяющую ветеранов 1992-1993 гг. Он отметил, что инвалиды военной компании иногда идут на такие безумные поступки, это объясняется бытовыми причинами и злостью за загубленную жизнь. Роланд Джопуа – один из таких «стрелков», у него первая группа инвалидности категории «А». Его ранили в голову, чем вызвали контузию, он напился и пошел «за справедливостью» в таком состоянии.

Ветераны знают, что Фонд инвалидов войны 1992-1993 гг. находится в Сухуми, на улице Званба, и ездят туда по разным вопросам, но не все они настроены мирно. Как быть с непутевым стрелком – решит следствие, которое примет во внимание, что никто не пострадал, а Джопуа получил на войне серьезную контузию.

Война Абхазии и Грузии – конфликт с долгой историей, обострениями и перемириями. Конфликт назрел еще в советские времена, когда вольнолюбивые абхазы не захотели быть частью Грузии, предпочитая числиться непризнанной республикой. Грузины же не захотели терять ощутимую часть территорий. После развала СССР правила поменялись: Абхазия поняла, что она – больше не часть огромной и великой державы, а всего лишь автономия Грузии, к которой особой любви у абхазов не было никогда. Перспектива выйти из состава Грузии дала повод Абхазии взяться за оружие, конфликт актуален по сей день.