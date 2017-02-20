Роман Самборский: пропавший сноубордист найден живым

Поиски пропавшего сноубордиста Романа Самборского в Шерегеше прекращены: он нашелся в Новосибирской области. В процессе поисков было много противоречивой и разной информации, посты появлялись и исчезали, но в конечном итоге жена Романа Лера узнала его на кадрах видео. Семью Самборский бросать не собирался, и это самое главное для его жены и маленького сына.

Искали пропавшего в Шерегеше все миом – через соцсети, на месте, даже с участием экстрасенса. За неделю, которую Роман не давал о себе знать, его семья передумала все что угодно, но теперь Валерия Самборская заявляет, что в Новосибирской области нашелся действительно он, и нет смысла искать его на Кузбассе. Подвезли его туда супруги на машине, а не таксист, как считалось ранее. Что заставило мужа и отца уйти с горнолыжного курорта и зачем-то податься в Новосибирск – неизвестно, но семья просит не судить Романа, не обсуждать его в соцсетях, не приглашать больше ясновидящих. Он сам вернется и все объяснит. Таксист, правда, тоже заявлял, что подобрал человека в костюме горнолыжника и отвез его в Новосибирск, сноубордист просил никому ничего не рассказывать. До этого камеры показали – человек, внешне похожий на Романа, уходит с курорта Шерегеш по трассе и пропадает недалеко от сектора Е.

Ранее СМИ писали о Романе и рассылали ориентировки со сноубордистом, самовольно покинувшим склон горы Зелёная 13 февраля. Жена Романа Валерия за все время поисков ни копейки не попросила у общественности, даже наоборот – она помогла поисковому отряду «Лиза Арлет» сапогами и снаряжением, оплачивала еду и бензин. Она бы и за вертолет заплатила с видеорегистратором, если бы в этом возникла необходимость, но скоро все прояснится окончательно.