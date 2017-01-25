Роман Шаворнаев: последние новости об осужденном за убийство Яны Титовой парне

Роман Шаворнаев, подросток, осужденный за убийство своей ровесницы, вновь представляет интерес для общественности. В социальных сетях активизировались интернет-пользователи, а в поисковых системах растет количество запросов о судьбе Шаворнаева.

Открытой информации о Романе и о том, что происходит с парнем сейчас, в СМИ нет. Резонанс вокруг этой истории поутих еще год назад. В феврале 2016 года родители убитой девушки, Яны Титовой, отсудили у Шаворнаева денежную компенсацию в размере более миллиона рублей. По некоторым данным, родственники Титовой отправились на эти деньги на отдых.

После того, как Шаворнаева признали виновным в убийстве Яны и отправили на принудительно лечение в психиатрическую клинику, в обществе была организована кампания в поддержку парня, участники которой считали его невиновным. В то же время, в СМИ появилось письмо, якобы принадлежащее Шаворнаеву, которое он писал якобы прямо в клинике. В нем он признается, что расправился с девушкой, а также сообщает, что с ним все в порядке. Подлинность этого письма подтверждена не была.

Яна Титова пропала без вести летом 2013 года в Кемерово. Спустя несколько суток ее тело было найдено в гаражном хозяйстве. По подозрению в преступлении правоохранители задержали друга девушки Романа. Парня признали виновным, тот дал признательные показания, но экспертиза признала Шаворнаева невменяемым. В итоге, суд отправил его на принудительное лечение. Кроме того, Роман обязан выплатить семье Титовой компенсацию в размере 1 миллиона и 200 тысяч рублей.