«Роснефть» полностью восстановила работу своих касс после атаки вируса «Петя»

Кассы компании «Роснефть» на всех АЗС РФ снова работают после атаки вируса «Петя» — розничная сеть восстановлена, кассовое оборудование работает, система снова принимает карточки для безналичного расчета. 27 июня хакерской атаке подверглась вся Украина, некоторые страны Европы и некоторые регионы России.

«Роснефть» оказалась одним из предприятий, которое 27 июня этого года DoSSили неизвестные хакеры. «Вирус-попрошайка» требовал деньги в обмен на сохранность всех файлов у нефтяных компаний, фармацевтических, у телеканалов и даже у госорганов. «Роснефть» обратилась в правоохранительные органы, и сейчас ее сервисы налажены, а нефтепродукция реализовывается без проблем и перебоев. А вот целью вируса «Петя», который взламывал компания, могли быть не 300 долларов, а бесценная информация – «Роснефть» много с кем судится.

«Компания участвует в судебных процессах, вокруг каждого из них крутятся деньги, и ценнее денег только информация. Целью вируса «Петя» являлись данные о судах» — отмечает пресс-секретарь «Роснефти». Компьютеры «Башнефти» содержат документы разных периодов существования компании, многие документы свидетельствуют о том, как «Башнефтью» владели предыдущие хозяева. Информацию можно и украсть, и «убить», но компания старалась не связывать атаку со своими судами.

Всего специалисты насчитали 80 компаний и предприятий, которые «обвалил» вирус «Петя». Что касается «Роснефти», на производстве и на нефтедобыче есть возможность перейти на резервную систему управления, не останавливать производство и не терять баррели нефти.