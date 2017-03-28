Российский суд заочно осудил Яценюка

Суд в ессентуках обвинил Арсения Яценюка в том, он занимался бандитизмом, вынеся решение о его заочном аресте. Об этом решении суда стало известно после публикации соответствующей информации на официальном сайте учреждения.

Бывший премьер министр был обвинен российский судом в умышленном убийстве и бандитизме. Также указывается на то, что Яценюк был объявлен в розыск по всему миру. Сам Яценюк отреагировал на решение суда, назвав его бредовым и пытающимся дискредитировать его.

Напомним, что два года назад Арсения обвиняли в том, что он принимал участие в военных действиях в Чечне, воюя на стороне боевиков. Также он был обвинен в том, что принимал участие в расстрелах российских солдат и их пытках.