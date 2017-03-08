Россиянин Виктор Иванело без вести пропал в английском графстве Суррей

Российский студент Виктор Иванело уехал учиться в Англию, в графство Суррей, и пропал без вести. Официальный источник информации – посольство РФ в Британии, уже написал об этом на своем сайте. В последний раз парня видели еще в конце февраля, он пропал в пригороде Лондона. Друзья, у которых Виктор ночевал 25 февраля, больше его не видели.

Сейчас полиция пытается восстановить маршрут россиянина, которым он следовал в день исчезновения, но пределов пригорода Лондона Виктор не покидал. В Чессингтоне, одном из пригородов столицы, валялась сумка пропавшего, ее обнаружил всадник на коне, но самого Виктора нигде не было. Его телефон отключен, дозвониться до Иванело нельзя. О «тайной жизни» юноши в чужой стране родным ничего не известно. Суррей уже просит помощи у всех, кто проживает в районе исчезновения парня, поскольку криминал как составляющая, в его деле есть. О Викторе пишут уже даже в российских СМИ: вдруг кто-то из русских в Великобритании узнает человека, который мог поговорить и на родном языке.

Виктора ищут и расклеивают ориентировки: вдруг он сам отзовется, если бросил, будучи не в ладах с собой, учебу в Университете. Но поскольку пошли десятые сутки с момента его исчезновения – открыто уголовное дело № 4517 0020 251. На него и нужно ссылаться, если есть что сказать по факту. Помимо темно-зеленой куртки и джинсов Витю можно узнать по очкам, которые он носит, и по наушникам, с которыми он не расстается. Следствие ведется в Клэйгэйте и в Эшере.