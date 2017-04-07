Садовое кольцо в Москве могли перекрыть из-за спецпроезда неизвестного кортежа

Садовое кольцо в Москве было заблокировано сегодня днем, 7 апреля. Точные причины перекрытия пока не установлены, однако известно, что это произошло не по причине происшествия. К текущему моменту движение по Садовому кольцу снова проходит в штатном режиме.

Около часа дня по московскому времени в СМИ начали поступать сообщения о заблокированном проезде в районе Садового кольца. Сообщалось, что движение перекрыто сотрудниками правоохранительных органов. Каких именно структур, неизвестно. Также отмечалось, что были перекрыты и выезды с прилегающих улиц. Некоторые водители сообщили об этом в социальных сетях.

Изначально некоторые СМИ сообщили, что на Садовом кольце могло произойти крупное происшествие, в том числе и дорожно-транспортное. Однако вскоре появилась иная информация. Источники в пресс-центре транспортного департамента Москвы сообщили, что проезд гражданского транспорта был закрыт в связи со спецпроездом. При этом в ведомстве не стали уточнять, кто именно проезжал по магистрали. Судя по тому, что движение было перекрыто не очень долго, данная версия является правдивой.

В официальных правительственных источниках в Москве не сообщали о перекрытии движения по Садовому кольцу. Таким образом, причина этих ограничений до сих пор не установлена. В настоящий момент движение по магистрали осуществляется в плановом режиме. Никаких происшествий в этом районе не зафиксировано.