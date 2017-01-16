Самолет «Боинг 747» упал под Бишкеком: новости на сегодня

Жители поселка Дача-Суу под Бишкеком рассказали СМИ, как на их жилые дома с неба рухнул «Боинг 747». Судно не долетело до посадочной полосы совсем немного, его фюзеляж задел забор жилого дома. Всего грузовой самолет уничтожил 15 домов, еще двадцать разрушены. Сообщается о десяти пострадавших помимо погибших пассажиров «Боинга» и его экипажа.

Киргизы до сих пор пребывают в ужасе, как сообщает телеканал «РЕН.ТВ». В дома влетали самолетные шасси, обломки крыльев и хвоста. Многих спасло только то, что они выбежали из дому, чтоб посмотреть, что это за сильный шум в небе над поселком. Они за годы жизни около аэропорта Манас привыкли к самолетному гулу, но этот самолет будто «срезал» их дачные домики, обрушившись на них. Погибших среди киргизов нет – жители Дача-Суу рассказывают, как повезло тем, кого не было дома на момент ЧП. Страна, которая потеряла своих граждан в этом страшном крушении, – Турция. Киргизия создала горячую линию для всех турецких граждан, которые разыскивают друзей и родственников.

Турция, потерявшая своих граждан, готова помочь финансово киргизам, которые из-за крушения потеряли дачные домики. Претензий у МИДА Турции к Киргизии нет. Газета экономика сегодня пишет, что министры иностранных дел обеих стран договорились о двусторонней помощи и выразили соболезнования. По факту крушения возбудили дело.