Российский самолет попал в воздушную яму в небе над Бангкоком: всего пострадало двадцать семь пассажиров, из которых двадцать четыре человека являются гражданами нашей страны. Все они летели рейсом компании “Аэрофлот “Москва- Бангкок”. Жизнь людей вне опасности, но многим из них необходимы операции.

По сообщению ИА ТАСС, вчера ночью воздушное судно компании “Аэрофлот”, следовавший рейсом “Москва-Бангкок”, попало в зону воздушной турбулентности. После посадки в таиландском аэропорту выяснилось, что двадцати семи пассажирам необходима медицинская помощь, двадцать четыре человека из них являются гражданами России, еще трое — подданные Таиланда.

Владимир Соснов, представитель посольства России в Таиланде, сообщил, что 4-ро россиян уже выписаны из медучреждения. Угрозы жизни для остальных пациентов нет, но им необходимо срочное оперативное вмешательство. Несколько человек уже побывали в операционной, остальные ждут своей очереди. Таиландские врачи заверили Посольство РФ, что делают все необходимое, с медицинской точки зрения, для граждан России.

На данный момент, в больнице остаются 17 человек — 15 россиян и 2 -ое граждан других государств. Российское посольство в этой стране открыло горячую линию для родственников пострадавших. Некоторые сотрудники посольства находятся в больнице для контроля ситуации, там же присутствует и переводчик.

Все, кто интересуется информацией, связанной с инцидентом рейса “Москва-Бангкок”, могут позвонить дежурному дипломату или в консульский отдел РФ в Таиланде: +66 90 403-3645.