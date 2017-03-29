Самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Шанхай, был вынужден осуществить аварийную посадку в Екатеринбурге. Эта информация была подтверждена официальной пресс-службой аэропорта.

В час ночи экипаж самолёта запросил у диспетчера аэродрома в Екатеринбурге разрешение на аварийную посадку, а спустя сорок минут приземлился в екатеринбургском аэропорту. Самолет направлялся из Москвы в Шанхай. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной незапланированного приземления является срабатывания датчика о технической неисправности.

Все пассажиры и члены экипажа на данный момент расположены в одном из терминалов аэропорта. А Боинг стоит на дозаправке, после чего продолжит выполнения своего рейса.