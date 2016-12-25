Самолет Ту-154 упал в Сочи: на борту лайнера была Доктор Лиза

Исходя из данных Минобороны Елизавета Глинка, которую в народе называют Доктор Лиза находилась на борту лайнера, потерпевшего крушение у сочинского побережья. Ту-154 следовал в сирийский город, в нем находились также военные, ансамбль им.Александрова, журналисты. Эту информацию передает сайт «РИА Новости».

Глинка помогла всем, у кого практически пропадала надежда на помощь. Она одна из первых приехала на Донбасс во время боевых действий, чтобы вывезти на лечение в РФ больных деток. Женщина помогала бездомным и больным. Ее называли небесным посланием добра. Несмотря на свою хрупкость с виду, она проявляла самоотверженность, боролась, была человеком дела. Сотрудники фонда Глинки надеялись, что она полетела другим рейсом. Необходимо уточнить, что «Справедливая помощь» был основан женщиной, для помощи всем нуждающимся. Напомним, правозащитница является врачом-реаниматологом, специализировалась в паллиативной медицины. Женщина была в составе президентского СПЧ. В этой поездке она сопровождала гуманитарную помощь, в основном в ней были лекарства, предназначенные для больных раком. Недавно правозащитница в очередной раз привезла в РФ для лечения детей из ДНР и ЛНР.