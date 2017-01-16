Самолет в Бишкеке рухнул на дачный поселок, есть жертвы

«Боинг 747», летевший из Гонконга в Киргизию, рухнул на дачный поселок, не долетев до столичного аэропорта Манас. Журнал «РБК» сообщает: на борту грузового самолета находились четыре члена экипажа и 31 пассажир, выживших нет. МЧС обнаружило на месте крушения 37 тел, идет расследование и установление личности погибших. Дача-Суу, поселок недалеко от Бишкека, тоже пострадал – борт обрушился на 30 жилых домов.

По последним данным, версий крушения всего две – плохие погодные условия или отказ техники. Человеческий фактор в виде ошибки пилота не рассматривается. Самолет упал, когда пошел на посадку и начал снижаться, а над Манасом стоял густой туман. На данный момент аэропорт закрыли до выяснения обстоятельство. В Киргизии траур, все развлекательные программы и комедии сняты с эфира, прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения.

«Лайф.ру» называют основную причину крушения самолета. По последним данным, судно не вписалось в рамки посадочной полосы, причины выясняются. «Боинг747» задел фюзеляжем забор одного из поселковых домов, из-за чего произошло возгорание. Сейчас пожар потушен, из-под обломков извлекают тела, не рассчитывая увидеть кого-то живым. Киргизия должна была стать пунктом дозаправки для судна, которое летело в Гонконг из Турции. Для родных и близких погибших создана горячая линия, жителям Дача-Суу, оставшимся без крова, оказывается необходимая помощь, ведется следствие.