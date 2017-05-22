Самолет Хабаровск-Москва на протяжении нескольких часов кружил над Хабаровском, для выработки топлива, а после благополучно сел в аэропорту города. Причиной этого стали проблемы Airbus А330 с шасси, — информирует издание «Интерфакс».

Эльвира Ванюшкина, которая занимает должность первого зам. исполнительного директора аэропорта города Хабаровска, рассказала, что лайнер следовавший в Москву благополучно сел в хабаровском аэропорту, лайнер сразу был отправлен на стоянку. Она отметила, что пока не может прокомментировать технические моменты происшествия, так как об этом должны рассказать в пресс-службе авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно.

Ранее стало известно, что судно Airbus А330 совершило вылет в 10:35 по местному времени из аэропорта города Хабаровск. Самолет следовал в столицу РФ, но через пару часов от экипажа последовал запрос на разрешение возврата. Сразу после взлета у воздушного судна начались проблемы с шасси, на его борту в это время находилось 286 человек. В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что решение об экстренной посадке принял командир экипажа. В дальневосточном филиале компании также добавили, что все пассажиры этого рейса до конца дня смогут улететь в Москву.

«В аэропорту Хабаровска уже начата перерегистрация пассажиров, которые смогут вылететь в Москву уже сегодня рейсом 6488 компании «Россия», — заявил представитель филиала.

Напомним, самолет в эксплуатации пять лет, он был изготовлен в 2012 году. В компании «Аэрофлот» насчитывается 17 таких лайнеров.