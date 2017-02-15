Самоубийство в Павлове: самоубийца-полицейский оставил сиротой будущего ребенка

Сестра командира взвода ППС, покончившего собой в Павлове, просит прессу оставит в покое имя ее брата. По версии следствия Герман К. не справился с жизнью, потому и застрелился у себя в кабинете. Мужчина разрывался между женой, с которой постоянно скандалил, и своей беременной подругой. Сиротами остались 11-летняя девочка от законной жены и ребенок, который родится у подруги.

Сестра самоубийцы Валентина К. – на стороне новой любви своего покойного брата, а его бывшую не поддерживает. Брат вроде как правильно сделал, что положил скандалам и истерикам конец перед Новым Годом, непонятно только, почему вернулся. Сейчас его бывшая постоянно он-лайн на его страничке в соцсетях, и это нервирует семью. Ясно одно – каждая из его женщин удерживала Германа около себя своим ребенком, а полицейский не знал кого выбрать, и запутался окончательно. Социальные сети командира ППС демонстрировали достаток, благополучие и карьерный рост, но никто не знал, что человек живет «на два дома». Сестра не знает даже имени беременной подруги брата и что та думает в плане ее будущего племянника.

Семья не верит, что Герман мог выстрелить сам в себя, даже придавленный со всех сторон обстоятельствами, и планирует собственное расследование. Личные проблемы мужчина так точно не стал бы решать. По версии СК РФ в Нижегородской области 35-илетний ДПСник ничем не выдал своего пограничного состояния. Он держался до конца смены, был со всеми вежливым, здоровался, а потом застрелился из табельного оружия в кабинете 10 февраля.