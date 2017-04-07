Санкт-Петербург теракт: СК РФ сообщил о задержании причастных к взрыву в метро

В СК РФ сообщили о задержании восьмерых подозреваемых в террористическом акте в вагоне питерского метрополитена, среди них женщина. Задержания проводились в Северной столице и Москве, — информирует издание «РИА Новости».

«Благодаря совместной работе ФСБ и МВД были задержаны подозреваемые причастные к террористическому акту в метрополитене. В Москве задержали 2 человека, в Питере – 6 человек», — рассказала Светлана Петренко, занимающая должность официального представителя российского СК.

В результате обысков у этих личностей была обнаружена и изъята взрывчатка, подобная обезвреженной на «Площади Свободы» в Питере. В жилье подозреваемых найдено огнестрельное оружие и боеприпасы. В скором времени СК планирует обратиться в суд с ходатайством, в котором потребует избрать меру пресечения всем задержанным.

Напомним, на днях в вагоне питерского метрополитена произошел теракт, в результате которого скончалось 13 человек, а также террорист смертник Акбаржон Джалилов. В этот же день на «Площади Восстания» была обнаружена взрывчатка, которую удалось вовремя обезвредить. Это устройство замаскировали под небольшой огнетушитель. Следователи предполагают, что смертник сначала оставил взрывное устройство на площади, а после совершил самоподрыв в метро. Вчера в столице РФ и Питере прошли акции памяти жертв данного террористического акта. Митинги состоялись по всем правилам безопасности.