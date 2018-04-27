«Саратовские авиалинии» обвинили сотрудников МАК в клевете

Представители «Саратовских авиалиний» обратились в правоохранительные органы с заявлением в адрес сотрудников МАК. Один из сотрудников комитета ранее назвал авиакомпанию «убийцами». Авиакомпания попытается привлечь МАК к ответственности за клевету.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» существенно подпортила свою репутацию после крушения своего пассажирского самолета в Подмосковье в начале этого года. Тогда в авиакатастрофе погибли десятки человек, а расследование по факту происшествия продолжается до сих пор.

После трагедии один из сотрудников МАК, который принимает участие в расследовании катастрофы, назвал авиакомпанию «убийцами», возложив на «Саратовские авиалинии» ответственность за смерть людей. Теперь представители авиакомпании обратились в прокуратуру и Следственный комитет с заявлением о клевете со стороны МАК. Представители авиалинии сделали официальное заявление по этому поводу:

«Коллективное обращение от трёх сотрудников компании было подано в прокуратуру и следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека».

Напомним, трагедия с самолетом «Саратовских авиалиний» произошла одиннадцатого февраля. Воздушное судно рухнуло на землю уже спустя несколько минут после взлета.