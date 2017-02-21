Саров: жестокая драка школьниц в туалете была заснята на телефон

Жестокая драка двух саровских школьниц была заснята на телефон в туалете, и никто из сверстников даже не пытался разнять дерущихся. «Шоу» тут же попало на YouTube, им заинтересовались правоохранители и СК РФ. Ювенальная полиция очень хочет поговорить с родителями девочек и «оператора», школа тоже ответит юридически.

Одна из участниц драки известна полиции Сарова не понаслышке – она везде найдет повод распустить руки и устроит потасовку. 14 января девочка уже отличилась: она и еще одна девушка не поделили симпатичного парня, а тому нравилось такое внимание к себе. Девочки около ТЦ в Нижегородской области «забили стрелку друг другу» и привели с собой друзей. В полицию позвонили обеспокоенные граждане: дети 11-16 лет сошлись в одно место с битами, их около 60-и человек, и настроены они явно немирно. Пришли бить друг друга. Одной зачинщице драки было всего 12 лет, перед «стрелкой» она выпила для храбрости, из-за чего попала в больницу с тяжелой интоксикацией. Драку вовремя удалось разогнать, бит и перцовых баллончиков не обнаружили.

Статьи, которая криминализировала бы ненадлежащее воспитание детей, нет. Если семьи правонарушительниц и накажут, то только материально, в виде штрафа. Никто не начнет воспитывать девушек, которые считают, что драться за парней – нормально, хотя всегда. А судя по тому, как дерется ученица средней школы, делает она это регулярно, со знанием дела. Такую надо изолировать от нормальных детей, перевести в коррекционную школу №9. А другие нижегородцы пожалели трудного подростка, заявляя, что до учета в полиции и «карательной педагогики» ребенком просто никто не занимался. Потому и выросло что выросло.