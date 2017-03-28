Сбыт героина: в городах России зафиксировано несколько случаев торговли тяжелыми наркотиками

Проблема распространения сильнейшего наркотика – героина – стала очень актуальной в России в последнее время. Только за последние дни в стране зафиксировано несколько случаев попытки сбыта героина. Один из таких зафиксирован в городе Орел.

В Орле по факту сбыта героина задержан мужчина. В ходе операции по его задержанию при нем были обнаружены около двадцати граммов психотропного вещества. Наркотик был упакован в небольшие свертки – примерно по два грамма каждый.

Полиция задержала и поместила под стражу мужчину, подозреваемого в реализации наркотиков. Во время операции по задержанию при нем были обнаружены примерно двадцать грамм героина в десяти свертках по два грамма каждый. В ходе обысков у него дома были обнаружены десятки таких же свертков. В общей сложности было выявлено порядка 160 свертков, общей массой примерно 300-320 грамм. В настоящий момент в его отношении избрана мера пресечения, а полиция ищет тех, кто поставлял ему все эти наркотики.

Похожий, но куда более серьезный случай, зафиксирован в Одинцовом районе. Там были задержаны двое уроженцев стран ближнего зарубежья, имена и национальность которых не разглашаются. Преступники подозреваются в попытке сбыта крупной партии героина общей массой свыше одного килограмма. Сейчас над ними продолжается суд – подозреваемым грозит пожизненный срок лишения свободы.

Еще один похожий случай зафиксирован в Томске. Там местная жительница средних лет, многодетная мать, была задержана по факту попытки сбыта героина в крупной партии. Женщине грозит более двадцати лет тюрьмы.