Сегодняшнюю аварию на МКАДе окрестили «огненным ДТП»

Сегодняшнее страшное ДТП на МКАДе окрестили «огненным», лишь по счастливой случайности в нем никто не погиб. У большегруза на полном ходу лопнуло колесо, он снес три машины и только потом загорелся сам. Огонь потушили пожарники.

Сейчас на 84-ом километре МКАДа медики оказывают помощь пострадавшим, они рады, что нет летальных исходов. Ведь полыхающий грузовик ЗИЛ снес другую грузовую машину, а так же легковой автомобиль и микроавтобус. Свидетелям и участникам ДТП стоит отдать должное: они понимали, что МЧС может и не успеть, поэтому сбивали огонь до приезда спасателей. Водители машин пострадали, но не погибли.

Видео массового ДТП уже попало в Сеть благодаря «продвинутым юзерам»: они сняли аварию на смартфоны. Видно, как полыхает перевернувшийся ЗИЛ. Очевидцы без навыков пожарников, решившие просто помочь другому водителю, – очень смелые люди: возгорание довольно-таки серьезное. Автолюбители жалуются на пробку «километров в 10», которая возникла из-за перекрытия участка МКАДа. Есть вероятность, что один большегруз не уступил другому грузовику дорогу, хотя того требовали ПДД, и водитель будет наказан. Уступать дорогу в таких ситуациях нужно водителю грузовика ЗИЛ.

Не все ДТП на Московской кольцевой дороге заканчиваются без летальных исходов. 20 мая на 68-ом километре столкнулись три машины. Большегруз и две легковые машины не поделили выезд с автозаправки и столкнулись, в результате погибли три человека.