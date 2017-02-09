Семилетний ребенок погиб на горке в Подмосковье

Страшная трагедия случилась 4 февраля в подмосковном городе Электроугли. На горке погиб семилетний ребенок, катаясь на «ватрушке». Обычная забава обернулась для мальчика смертью, а для его семьи – огромным горем. Ребенок не рассчитал, спускаясь с горки на тюбинге, ударился головой о дерево и скончался.

Сейчас снежную горку в лесном массиве около садоводческого товарищества «Купавна» тщательно изучает СК. Следствие пытается понять, стоило ли маленького ребенка вообще отпускать с надувным диском на горку. По последним данным, а смерти мальчика виноват отец – он научил сына спускаться не по накатанной полосе, где и другие катались, а по склону, где много деревьев. Сам папаша – мужчина большой и грузный, сына он усадил сзади, тюбинг начал раскручиваться, и ребенок травмировался о дерево. Даже врач-реаниматолог, которая гуляла поблизости со своей семьей, ничем не помогла мальчику. Друзья описывают родителей погибшего как совершенно нормальных людей, и не понимает, что на отца мальчика в тот день нашло.

У пострадавшего мальчика осталась сестренка, которая уже узнала, что братика больше нет. Мать оставила сына на мужа, а сама легла с дочкой в больницу, не волнуясь за них. Она уже знает, что супруг угробил ребенка. «Ватрушка» — развлечение опасное даже для подростков, но ребята постарше привязывают тюбинги к автомобилям, чтобы так покататься, из-за чего и травмируются. У трагедии на горке было достаточно очевидцев, но откачивать ребенка и приводить его в чувства бросилась только женщина-врач. Остальные продолжали кататься так, будто чужая беда их не касается: не они же научили мальчика кататься в опасном месте.