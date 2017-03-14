Сергей Блинов будет похоронен 16 марта в Красноярске

13 марта появилась печальная новость, в которой говорится о кончине Сергея Блинова. Мужчине было 54 года.

Сергей Блинов, который является в Красноярском крае экс-депутатом Законодательного собрания, умер в родном городе. Причиной его смерти стал цирроз печени. Первой, кто поделился новостью о смерти мужчины, стала Елена Пензина, которая на сегодняшний день занимает должность депутата ЗС.

«Умер Сергей Блинов. Очень жалко, он сделал много добрых дел. Хочу передать слова соболезнования семье бывшего депутата», — написала политик у себя на странице в соцсети.

На протяжении долгого времени он проживал в Германии, но перед смертью решил вернуться обратно в российский город Красноярск. Похороны мужчины состоятся 16 марта в его родном городе, о точном месте и времени траурной церемонии, пока не сообщают.

Напомним, с 1973 года Блинов являлся участником ФК «Металлург», через четыре года стал президентом команды. С начала 2000-х начал работать в Горсовете, после был избран в ЗС. Политик руководил комитетом физкультуры, спорта, являлся членом научного и образовательного комитета. Через четыре года после начала политической деятельности принял решение уйти из политики. У Блинова осталась супруга и двое детей.