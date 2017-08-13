Сергей Дадыкин, являющийся пилотом-международником, скончался в результате крушения самолета. Инцидент произошел в Бердске в прошлую пятницу. Сообщается, что судно поднялось в небо на высоту около 15 метров и рухнуло.

В прошлую пятницу стало известно о смерти пилота-международника. Кончина Сергея Дадыкина произошла в Бердске. Сообщается, что воздушное судно «Вильга», которое потерпело крушение, являлся владением ДОСААФ. Перед крушением самолет поднялся на высоту в 15 метров, и сразу рухнул на землю, он разломался пополам и загорелся. Причины происшествия выясняются.

Известно, что погибшему летчику было 63 года, он являлся инструктором в аэроклубе города Новосибирск. Мужчина инструктировал по таким моделям, как АН, Вильга и Як. После прихода в клуб в начале 90-х, благодаря ему было положенного начало целому пилотажному направлению. Родом Дадыкин из Барнаула, получил образование в пединституте Алтая, выбрав факультет физической культуры. После учебы он был принят на работу в авиационно-спортивную организацию РОСТО, расположенная в Барнауле. Его первая должность авиатехник, после мужчина стал руководителем. В последнее время погибший проживал в населенном пункте Евсино, расположенный в Искитимском районе. Ранее пилот рассказывал, что всегда мечтал иметь профессию летчика. Его первые серьезные соревнования состоялись в 1971 году. Дадыкин является мастером спорта СССР, сумел освоить более 20 летательных аппарата, его налет достигает около 10000 часов.