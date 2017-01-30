Сергей Джефф: следователи назвали предварительную версию смерти соучредителя клуба Soho Rooms

Полиция начала доследственную проверку по факту смерти Сергея Ткаченко, известного в обществе под именем Сергей Jeff. Он работал одним из учредителей пользующегося популярность столичного ночного клуба Soho Rooms. На текущий момент следственные эксперты рассматривают основной версией происшествия несчастный случай.

О том, что Сергей Ткаченко погиб, стало известно вчера, 29 января. Об этом сообщили ряд российских СМИ, а позже информацию об этом подтвердили и представители следственных органов. Столичные следователи опубликовали официальное сообщение по факту происшествия. В пресс-релизе сказано, что тело погибшего было найдено днем в воскресенье на козырьке подъезда жилой многоквартирной постройки. На его теле были выявлены травмы, характерные для смерти в результате удара о твердую поверхность при падении. Следов насильственных действий на теле погибшего найдено не было.

Изначально сообщалось, что 41-летний мужчина, предположительно Сергей Ткаченко, упал с шестнадцатого этажа дома, но позже появилась обновленная информация, согласно которой падение произошло с двадцатого этажа.

На данный момент доследственная проверка продолжается. Сергей Ткаченко был одним из учредителей известного элитного ночного клуба Soho Rooms. В узких кругах его знали как Сергея Джеффа, или ДиДжея Джеффа.

По некоторым данным, в день своей трагической смерти Ткаченко поссорился со своей сожительницей. Очевидцы трагедии рассказали, что Сергей находился на балконе квартиры достаточно долго, примерно десять минут. Однако речь о самоубийстве не идет – Ткаченко, вероятней всего, просто оступился и сорвался вниз.