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Сергей Мохнаткину добавили два года колонии за нападение на сотрудника колонии
Фото: Юрий Васильченко

Правозащитнику, активисту и оппозиционеру Сергею Мохнаткину добавили два года тюрьмы за «дезорганизацию работы колонии», то есть за попытку бунта. Сам осужденный на дополнительный срок активист объявил голодовку, а адвокат Сергей Андропов ищет способы отстоять его права и свободу.

Сергею Мохнаткину оставалось сидеть всего полгода, которые переросли в 2,5 года. На суде в городе Котласе подсудимого всего трясло, по словам друзей и соратников его бил тремор: как это – оставалось сидеть всего ничего, а теперь свобода откладывается до начала 2019 года? Так получилось, что во время этапа из колонии в СИЗО Мохнаткин набросился на конвоира и ударил его, а выставили все так, будто сотрудник ФСИН был жестоко избит. Хотя вопрос кто еще кого избил: 4 марта надзиратели наказали оппозиционера за нежелание менять место отбывания наказания: сломали позвоночник, что было зафиксировано в больнице Котласа и камерами на форме сотрудников колонии. Но суд счел, что надзиратели имеют право распускать руки, а осужденные защищаться – нет.

Изначально Сергею Мохнаткину дали 4,5 года за конфликт во время митинга в 2014 году. Тогда на Триумфальной площади он якобы избил двух полицейских. Потом в 2016 ему «накинули» 11 месяцев за словесное оскорбление сотрудника ФСИН, который тут же написал на него заявление. Теперь «узнику Болотной» добавились два года за удар по лицу.

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