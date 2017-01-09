Сергей Остапенко совершил преступление по причине запоя

Мужчина, который устроил бойню в столице РФ, был профессиональным стрелком. Данный инцидент произошел в юго-восточной части города. Об этом передает одно из российских изданий.

Правоохранительные органы сообщили о причинах, по которым Сергей Остапенко совершил преступление. Они заявили, что мужчина был в запое, в который ушел еще перед новогодними праздниками. Что заставило убийцу застрелить своего соседа, пока неизвестно. На сегодняшний день СК столицы устанавливает обстоятельства происшествия. Проблемы с алкогольными напитками у мужчины начались давно. Так, 4 года назад он лечился в больнице. После его лишили право пользования оружием.

Напомним, в сочельник Остапенко выпивал вместе со своими товарищами, в рождественское утро он вернулся домой. Около дома он встретил своего соседа Сережу Орехова. Исходя из предварительной версии, Остапенко сначала попытался ограбить мужчину, а после выстрелил в него. Жертва скончалась на месте, до вызова скорой помощи. До приезда правоохранительных органов, убийца убежал на соседнюю улицу. Обнаружив его, один из сотрудников полиции пытался выйти из автомобиля, но Остапенко открыл по нему огонь. К счастью, на полицейском был надет бронежилет. После этих действий, мужчина направил оружие на себя и выстрелил в лицо.