Сергей Постников, пропавший в феврале в Кемерово, найден мертвым возле детского санатория

Пропавший Сергей Постников из Кемерово найден мертвым в городе 20 марта. Тело мужчины, визуально похожего на Постникова, было обнаружено возле местного детского санатория. О находке в полицию сообщили работники учреждения.

Сергей Постников бесследно пропал 23 февраля этого года. В последний раз мужчину видели на СТО – он распивал спиртное вместе со своими приятелями. После того, как посиделки закончились, Сергей вызвал такси, чтобы добраться до дома. Однако водитель не дождался мужчину. Домой Сергей так и не пришел. С тех пор в Кемерово продолжались его поиски.

Вскоре после обнаружения тела, родственники подтвердили, что оно принадлежит Сергею. По предварительным данным, смерть Постникова не носит криминальный характер. Однако эта версия не является окончательной. На теле погибшего не обнаружено травм, ранений и следов борьбы. Также установлено, что в день пропажи Сергей не конфликтовал со своими товарищами и не подавал тревожных сообщений своим близким.

На данный момент ведется доследственная проверка. Близкие Постникова рассказали, что ожидают результаты судмедэкспертизы, по итогам которой и станет известна причина смерти мужчины.

Приоритетной версией следствия на текущий момент считается версия о передозировке психотропными веществами. Дело в том, что Сергей принимал антидепрессанты. В вечер, когда он пропал, он выбил немало алкоголя. Алкоголь и таблетки могли оказать губительное влияние на его организм.