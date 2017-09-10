Сергей Романюк: родственники пропавшего парня просят о помощи

Родственники Сергея Романюка, а также полицейские и волонтеры обратились к общественности с призывом о помощи в нахождении пропавшего парня. Сергей пропал в конце предыдущего месяца и до сих пор не дает ничего о себе знать.

Волонтеры, пытающиеся отыскать исчезнувшего в Башкирии Сергея Романюка, считают, что тот, скорее всего, отправился в Сочи, но допускают возможность, что он мог поехать в другой город Краснодарского края. Также они сообщили приметы Сергея: он носит относительно длинные волосы на голове, но в районе висков они коротко подстрижены. Иногда парень собирает волосы в хвостик. Глаза серые, нос прямой и длинный, спортивное телосложение. Также молодого человека можно распознать по нарушению речи — он заикается, когда разговаривает. В последний раз, когда его видели родные и близкие, на нём были надеты черные джинсы, порванные в районе колен, футболка светлого цвета, черные спортивные кроссовки с белой подошвой, темная куртка, а также рюкзак синего цвета.

Огромная просьба для всех тех, кто знает что-нибудь насчет местоположения молодого человека, поделиться этой информацией с полицейскими по телефону — 02.