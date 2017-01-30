Сергей Ткаченко: основатель ночного клуба Soho Rooms упал с 17 этажа

Дирекция элитного ночного клуба Soho Rooms переживает тяжелую утрату – погиб совладелец клуба Сергей Ткаченко. Что заставило продюсера, промоутера, ди-джея, во всех отношениях успешного человека сброситься с 17-ого этажа – неизвестно. Жители дома в Шмитовском проезде рассказывали: мужчина сознательно вылез на подоконник на 16 этаже и стоял так, держась за раму, после чего сорвался.

Жильцы подъезда пытались отговорить самоубийцу, вызвали полицию, но на все ушло не более нескольких минут. Пока у СК Москвы одна версия – директор модного клуба поругался с женой Марией и в пылу ссоры сделал вид, что бросается из окна. На подоконнике он не рассчитал, поскользнулся и разбился о козырек на третьем этаже. Сейчас жену, с которой поссорился Сергей Jeff Ткаченко, опрашивают. Совсем недавно у пары еще было все хорошо, они вернулись в Москву с горнолыжного курорта в Сочи.

Друзья не верят, что их товарищ – творческая и незаурядная личность – погиб нелепо и глупо. Свою любовь в лице нынешней жены он искал очень долго. В соцсети Марии Радуль, женщины, из-за которой все произошло, только одна запить: «Любимый человек погиб!» Фолловеры Мария пытаются не столько выразить ей соболезнования, сколько выяснить у нее – как такое могло произойти, зачем Ткаченко вылез в окно? Девушке даже рекомендуют закрыть аккаунт, поскольку обвинять вскоре начнут ее. Следствие будет еще несколько дней опрашивать случайных свидетелей и соседей Сергея Ткаченко.