Сергей Ткаченко Soho Rooms: причиной самоубийства стала ссора с супругой

Учредитель Soho Rooms Сергей Ткаченко покончил жизнь самоубийством. Данный инцидент произошел в центре столице РФ.

Мужчина после ссоры со своей супругой решил выброситься из квартиры, которая расположена на 17-м этаже. Очевидцы рассказали, что самоубийца залез на подоконник и на протяжении нескольких минут стоял там, при этом держась только за оконную раму. Люди снизу увидев это, кричали мужчине, чтобы он одумался и залез обратно, но он сорвался и полетел вниз. Мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Его тело обнаружили на козырьке, который находился на уровне третьего этажа. В правоохранительных органах считаю, что возможно Ткаченко не собирался покончить с собой.

«На сегодняшнюю минуту не ясно, мужчина залез на подоконник в пылу семейной ссоры, чтобы лишь напугать супругу, а в результате случной выпал, или действительно это суицид», — рассказали следователи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту смерти планируется проведение доследственной проверки. Напомним, Ткаченко был продюсером, ди-джеем, придумал для себя псевдоним Jeff. В московских клубах он стал популярным более 20 лет назад. Является основателем заведения Soho Rooms, но в 2013 году отказался от руководства.