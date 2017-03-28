Серийный убийца из Ангарска превзошёл Чикатило по количеству убийств

Серийному убийце из Ангарска были предъявлены обвинения в убийстве нескольких десятков человек. Как предполагает следствие, от рук убийцы пострадало более 80-ти женщин.

Этот интеллигентный с виду человек работал в милиции и являлся примером для многих работников милиции. Он признался следователям, что примером для него был Чикатило. И вот сегодня ему было предъявлено обвинение в 59 убийствах, совершая которые он полностью отдавал себе отчет в своих действиях.

Маньяку на протяжении 20-ти лет удавалось скрывать свои убийства от семьи и друзей. Все кто был с ним знаком, всегда отзывались о нем самым наилучшим образом, никто не мог подумать, что он убивает по ночам беспомощных женщин.