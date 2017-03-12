«Шурыгина-2»: на Ямале произошло групповое изнасилование 18-летней Дианы

На Ямале предали огласке историю изнасилования 18-летней девушки, судьба которой очень напоминает судьбу Дианы Шурыгиной. Более того, пострадавшую тоже зовут Дианой. А по обвинению в изнасиловании на этот раз за решетку сели сразу пятеро парней.

Инцидент, по данным следственных органов, произошел еще в конце 2015 года. Тогда в населенном пункте Ноябрьск, что на Ямале, и произошло резонансное преступление. Пострадавшая рассказала, что парни затолкали ее в машину, когда та шла по улице, и насильно отвезли домой к одному из преступников – к месту, где и произошел сексуальный акт. Согласно ее показаниям, все пятеро преступников насиловали ее на протяжении всей ночи. А вот версия защиты расходится с версией Дианы.

Адвокаты осужденных на судебном процессе уверяли, что девушка не только добровольно пришла на их вечеринку, но еще и добровольно согласилась на сексуальный акт. Причем переспала она только с одним из парней, а не со всеми, как рассказала пострадавшая.

Огласке эта история была предана совсем недавно, очевидно, после того, как стало известно об истории Дианы Шурыгиной. При этом парни уже получили наказание в виде лишения свободы – от пяти до десяти лет в колонии.

Кто прав, а кто виноват в истории Дианы из ЯНАО, разобраться сложно, но СМИ сообщают, что экспертизы опровергли факт группового изнасилования девушки.