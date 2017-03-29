Сильное землетрясение магнитудой 6,7-6,9 произошло на Камчатке: жертв и пострадавших нет, угроза цунами есть

Сильнейшее землетрясение на Камчатке произошло сегодня утром, 29 марта. Толчки магнитудой до 6,9 ощущались населением примерно на 5,0. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако эта информация проходит проверку.

О землетрясении на Камчатке первой сообщила американская Геологическая служба. По данным службы, эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине примерно 33 км в акватории Берингова моря.

По данным иностранных специалистов, в результате землетрясения угроза цунами в регионе не возникла.

Однако дежурная сейсмическая служба в населенном пункте Усть-Камчатск приводит немного иные данные. По данным службы, сила толчков достигала 6,7 балла. Население ощущало силу толчков на уровне 5,0. Эпицентр располагался в водах Тихого океана, на расстоянии примерно 85 километров от станции. Кроме того, по данным усть-камчатской службы, в регионе объявлена угроза цунами. Правда, сила цунами может быть минимальной. Высота волн не будет превышать 0,5 метра. А само цунами может дойти до берегов Камчатки спустя два часа после возникновения толчков.

О жертвах и пострадавших ни один из источников пока не сообщает. Однако данная информация сейчас проходит проверку. Первые сообщения о землетрясении поступили менее часа тому назад. А само происшествие было зафиксировано примерно два часа назад, в районе 7:00 по московскому времени. В настоящий момент регион проверяется по факту возможных разрушений.