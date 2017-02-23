«Синий кит» добрался до Астрахани и Владикавказа

Смертельное увлечение подростков, игра «Синий кит», покоряет все новые и новые регионы. Накануне аналогичные случаи были зафиксированы в Астраханской области и в Северной Осетии. В обоих случаях подростков удалось спасти от самоубийства, прежде чем они успели себе навредить.

В Астраханской области в игру «Синий кит» оказался вовлечен местный школьник – ученик восьмого класса. Следователи узнали об этом, когда на телефон мальчика начали приходить СМС-сообщения с угрозами.

Первыми тревогу забили преподаватели в школе. В учреждении было созвано экстренное родительское собрание. На нем педагоги сообщили, что ученик восьмого класса странно себя ведет и получает СМС-сообщения с угрозами. А на его страничке в социальной сети появилось сообщение суицидального характера. Мальчик написал, что окружающие будут плакать, когда он умрет.

Примечательно, что ребенок принял решение сам рассказать обо всем матери. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Похожий случай был зафиксирован в Северной Осетии. В местном поселке была обнаружена девочка, которая активно играла в «Синий кит» и находилась на последней стадии игры.

Предотвратить трагедию удалось местным сотрудникам МЧС. Девочку отследили через ее профиль в Инстаграм, где она опубликовала распознавательный хэш-тег. В ее профиле были указаны и ее координаты.

Благодаря своевременной реакции спасателей, ребенка удалось отговорить от суицида. Девочка удалила все свои странички в социальных сетях.