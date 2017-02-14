«Синий кит» добрался до Западной Украины и Северной Осетии

Игра «Синий кит» перешла все рамки безопасности. Накануне новые случаи участия подростков в смертельно опасной виртуальной игре были зафиксированы в России, Украине и Казахстане. Власти этих стран продолжают предпринимать меры по борьбе с опасной подростковой модой.

В украинском городе Ивано-Франковск на днях был зафиксирован типичный случай участия подростка в игре «Синий кит». Тринадцатилетняя девочка оказалась в больнице из-за своего увлечения игрой. На руке у нее были обнаружены царапины в виде кита и надписи, призывающие к игре.

По факту этого случая была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что пострадавшая имеет определенные проблемы с психикой. Девочку и ее маму направили на прием к специалисту.

Еще один похожий случай был зафиксирован в Северной Осетии. Там была обнаружена девочка, которая также увлеклась игрой «Синий кит». В ходе беседы девочка рассказала, что сводить счеты с жизнью не собиралась. При этом вела она себя также очень агрессивно, как и в случае с девочкой из Ивано-Франковска.

При этом когда девочку спросили, почему она стала играть в «Синий кит», она ответила: об этой игре так много говорят, что ей самой стало интересно попробовать.

Эти слова подтверждают существующее мнение о том, что увлечение «группами смерти» среди подростков – явление переоцененное. Якобы «Синий кит» и прочие подобные увлечения не были бы столь опасны, если бы не ажиотаж вокруг них в обществе.