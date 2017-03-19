«Синий кит» или неразделенная любовь: что убило 15-летнего подростка в Челябинске

В Челябинске проверяют очередной случай с подростковым суицидом, связанным, возможно, с игрой «Синий кит». Вчера, 18 марта, возле недостроенного здания тракторного завода было обнаружено тело 15-летнего подростка, покончившего с собой.

На данный момент следователи проводят доследственную проверку происшествия. Сомнений в том, что парень покончил с собой почти, нет, — отмечают полицейские источники. Однако уголовное дело, с большой вероятностью, все же будет возбуждено. Дело в том, что приоритетной версией суицида школьника является доведение до самоубийства.

Одноклассники, лично знакомые с погибшим, рассказали следователям, что парень мог покончить с собой, выполняя задания опасной игры «Синий кит». В то же время есть и другая вероятная версия трагедии – мальчик мог решиться на радикальный шаг из-за несчастной любви.

Были ли обнаружены характерные для участников «Синего кита» порезы на теле самоубийцы, пока не сообщается. Если данное предположение подтвердится, то факт будет на лицо – ребенка довели до самоубийства так называемые «группы смерти».

В настоящий момент доследственная проверка продолжается. Проводится допрос родственников и друзей погибшего, проверяются его аккаунты в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в городе Чита сразу шесть подростков оказались вовлечены в «Синий кит».

Напомним, что ранее подросток, сумевший выбраться из смертельной игры, рассказал, каким способом можно спастись и выбраться живым.