«Синий кит» появился в Бразилии: полиция расследует два самоубийства

Нашумевший «Синий кит» снова дал о себе знать. На этот раз «группа смерти», которая, по некоторым данным, унесла сотни подростковых жизней в России, появилась в Бразилии. Полиция зафиксировала уже два смертельных случая, которые, предположительно, связаны с этой игрой.

Первый инцидент случился в бразильском штате Мату-Гроссу. Там несовершеннолетняя девочка покончила с собой. Полицейские обнаружили список с правилами «Синего кита» в ходе расследования дела. Кроме того, на теле шестнадцатилетней девочки были обнаружены характерные порезы. При этом пока не до конца понятно, идет ли речь о российском «Синем ките» или же в Бразилии появилась альтернативная версия «группы смерти».

Еще один похожий случай был зафиксирован в местном штате Минас-Жерайс. Там покончил с собой девятнадцатилетний парень. Мама парня рассказала следователям, что тот тоже увлекался смертельной игрой. При этом не уточняется, была ли это игра «Синий кит». В то же время, женщина сообщила, что в этом увлечении состояли разные дети и подростки возрастом от десяти до двадцати лет.

В настоящий момент бразильские полисмены ведут расследование самоубийств. Согласно местному уголовному законодательству, доведение человека до самоубийства может быть наказано лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Ажиотаж вокруг «групп смерти» немного поутих в последнее время в Восточной Европе и в России в частности. Региональные СМИ уже не сообщают о новых случаях увлечения подростками «Синими китами».