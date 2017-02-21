«Синий кит»: суицидная группа довела подростка до суицида в Алтайском крае

В Алтайском крае зафиксирован случай попытки суицида подростком, который состоял в суицидной группе «Синий кит». 15-летний мальчик начали играть в смертельно опасную игру еще в декабре прошлого года. Так называемые «группы смерти» распространяются на все новые и новые регионы России.

По факту совершенной попытки суицида возбуждено уголовное дело. Информацию об этом подтвердили в краевом управлении СК.

Пятнадцатилетний школьник состоял в группе игры «Синий кит» с конца прошлого года. Выполнять задания, которые присылались ему куратором игры, он начал еще в декабре. Постепенно подросток дошел до финального задания, которым является суицид.

Следственные органы возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства. В настоящий момент ведется расследование.

Суицидные «группы смерти» распространяются на все новые регионы России и других стран ближайшего зарубежья.

В последнее время администрация социальной сети «ВКонтакте» ужесточила контроль за подозрительным контентом. Ранее потенциальные участники «Синего кита» выдавали себя позывными хештегами. Теперь за публикацию такого рода хештега администрация сразу блокирует страничку пользователя.

Тем не менее, сеть суицидных групп все равно действует очень активно. Недавно тематический контент начал массово публиковаться в других популярных соц. сетях – Инстаграме и Твиттере.