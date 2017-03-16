«Синий кит» убил девочку в Ульяновской области

В поселке Карсун Ульяновской области пятого марта произошла ужасная трагедия – местная школьница, играя в игру «Синий кит» совершила самоубийство. Произошедшее стало шоком для местных жителей – умершая росла в благополучной семье и даже не намекала на то, что у нее пошло что-то не так в жизни.

Это происшествие еще раз доказывает тот факт, что уберечь детей от «групп смерти» родителям очень сложно. Что и говорить, если даже ни малейших подозрений в отношении ребенка не возникает, а тот вдруг совершает самоубийство.

На экстренном заседании властей Ульяновской области поднималась масштабная тема подростковых самоубийств в России. В прошлом году следователи насчитали несколько сотен самоубийств, связанных с «группами смерти». А всего за последние три года в России покончили с собой около двух тысяч детей.

Понятно, что не все эти смерти связаны с «Китами», но в последнее время фиксируются все новые и новые случаи вовлечения детей. Что значит – проблема «групп смерти» снова актуальна.

Со времени появления такого понятия как «группа смерти» в России зафиксировано более 230 тысяч человек, которые пытались стать участниками «Синего кита». Статистика основана на официально зарегистрированных случаях публикации позывных хэштегов.

В последнее время администрация «ВКонтакте» массово замораживает страницы подозрительных пользователей. Тем не менее, ульяновский случай наглядно продемонстрировал, что этих мер совсем не достаточно для эффективной борьбы с «Китами».