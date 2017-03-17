«Синий кит»: в Чите шестеро детей попали в психиатрические лечебницы из-за «групп смерти»

В городе Чита зафиксировано шесть случаев вовлечения детей в смертельно опасную игру «Синий кит». Подростки возрастом от 11 до 17 лет, выполняли задания игры, и зашли уже достаточно далеко. Все шло к тому, что они попытаются покончить с собой, однако детей удалось спасти.

Самой младшей девочке из числа пострадавших оказалось всего лишь одиннадцать лет. На руках всех участников «Синего кита» были обнаружены порезы, которые обычно наносят себе участники игры (киты).

Все шесть случаев были зарегистрированы с начала текущего месяца. Сейчас все пострадавшие находятся в местной психиатрической лечебнице – с детьми работают читинские специалисты.

Полицейским удалось выяснить, что четверо из числа участников оказались уроженцами благополучных семей и не имели серьезных конфликтов с родителями или ровесниками. Еще два ребенка – воспитанники социальных центров.

Сценарий каждого из случаев аналогичный другим. Дети активно общались с кураторами «групп смерти» в социальных сетях, следовали их инструкциям, наносили порезы на коже. Последним заданием, как известно, было покончить с собой.

Что заставило детей, особенно социально благополучных, играть в смертельные игры, неизвестно. Сейчас над этим вопросом работают правоохранители, однако продвижений в расследовании не так много.

Новые случаи участия детей в опасных играх фиксируются в странах СНГ практически ежедневно. Сценарий развития события часто один и тот же: дети сами проявляют интерес к играм, но когда слишком увлекаются, то выбраться из игры уже не получается.