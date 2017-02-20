«Синий кит»: в Киеве полиция сняла двух школьниц с крыши многоэтажки

«Синий кит» едва не привел к смерти двоих школьниц в Киеве. Накануне полиция предотвратила очередное подростковое самоубийство. В результате проверки было установлено, что девочки состояли в «секте» и пытались выполнить последнее, пятидесятое задание игры «Синий кит».

История началась с того, что родственники пятнадцатилетней киевлянки сообщили в полицию о пропаже девочки. Перед уходом из дома она удалила страничку в социальной сети, а также отключила свой телефон. Однако полиции удалось установить, что девочка состояла в сетке «групп смерти» и выполняла задания, присылаемые куратором.

Также было установлено, что играла в «Синий кит» пятнадцатилетняя девочка вместе со своей подругой. Они вместе выполняли задания и вместе пришли к последнему заданию – покончить с собой. Куратор предложил девочкам один из двух способов: прыгнуть с крыши высотки или повеситься. Девочки выбрали первый способ.

Однако попав на крышу многоэтажного дома, одна из девочек испугалась и ушла домой, а вторая осталась на месте. Прыгнуть с крыши она так и не решилась. Полиция успела спасти девочку прежде, чем она выполнила бы последнее задание.

Полицейские рассказали, что школьница была найдена практически в бессознательном состоянии. У девочки диагностировали переохлаждение организма, многочисленны порезы на руках и ногах, а также сильное психическое расстройство. В настоящий момент ведется расследование уголовного дела.