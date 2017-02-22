«Синий кит» в России и Украине перешел границы: полицейские обратились к родителям

Игра «Синий кит» завела прокуратуру в тупик. Прокуроры Черкасской области, что в Украине обратились к родителям подростков с просьбой «уберечь детей от смертельных игр».

Ситуация в Черкасской области в Украине наглядно отображает общую ситуацию с так называемыми «группами смерти» и «смертельными играми» в Восточной Европе и Средней Азии. Ситуация выглядит критической, и не только в Украине, но и в России, Казахстане и других странах бывшего СССР.

Полиция не знает, как уберечь детей от «Синих китов», поэтому обращается к родителям. Многие психологи тоже считают, что именно родители должны стать первыми, кто предотвратит смертельную угрозу для своего ребенка.

В последние дни случаи суицидов или попыток суицидов среди подростков, которые были преданы широкой огласке, были зафиксированы в Черкасской, Волынской, Кировоградской областях в Украине, в Киеве, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Алтайском, Хабаровском и Красноярском крае, а также во многих других городах и субъектах Российской Федерации.

Большинство случаев попыток суицида удается предотвратить. В том числе и полиции. Однако единичные случаи все же заканчиваются трагедиями. При этом практика показывает, что подростки, вовлеченные в смертельные игры, как правило, полностью уходят в себя, а на финальной стадии игры и вовсе уходят от любых контактов с родственниками и друзьями.