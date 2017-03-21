«Синий кит»: в Стебнике мальчика-самоубийцу отговорили от суицида две сверстницы

В Стебнике мальчика-самоубийцу две его сверстницы отговорили от выполнения 50-ого задания игры «Синий кит». Фамилия восьмиклассника, который хотел спрыгнуть с крыши дома, по понятным причинам не называется, зато известны имена юных героинь – Марта Кулик и Соня Сидор. Девочки целый час вели беседы с парнем постарше, пока полиция ехала на место ЧП.

Очевидица рассказывала так: мальчик стоял на крыше дома и собирался прыгать, но внизу его уговаривали психологи, полицейские, даже прохожие. Они отвлекали юного самоубийцу: сзади подкрадывалась женщина из полиции с умениями штурмовика, она и отдернула подростка от края крыши. Так же вовремя подбежали полицейские, оттащили парня силой, зафиксировали и свели с крыши многоэтажки. Сейчас Западная Украина о двух не по-детски мудрых девочках только и говорит, а школа №6, где учился 13-летний Максим, комментариев не дает. «Куратор» Максима, который чуть не «додавил» парня, тоже затерялся, он может быть вообще не из Украины. А девочки спасли знакомого, узнав о месте самоубийства из соцсетей.

По словам Марты и Сони, их друг изменился: появились явные странности, но их не замечали все 50 дней. Директор школы заметила, что Максим успехами не блистал, но тут стал совсем пассивным и безразличным. Родители же велели школе не «вестись» на его подростковые «выбрыки», хотя все чуть не закончилось бедой. Отец парня прошел АТО, мать устает на работе нянечкой в садике и с младшим сыном, парень и подумал, что никому не нужен. Соня рассказала, что Максим задался вопросом «зачем жить, если все равно в конце умирать», и она порядком опешила поначалу, но говорила минут 45. За проявленный героизм Нацполиция Львовской области наградила девочек планшетами.