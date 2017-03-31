«Синяя ветка» метро СПб будет работать в режиме «экономии» до конца дня

«Синяя ветка» метро в СПб сегодня оказалась частично неисправной. Из-за сбоя в работе проводки на участке между станциями подземки «Купчино» и «Звездной» поезда начали курсировать с увеличенным интервалом. Неисправности продолжаются на протяжении дня.

Проблемы начались с раннего утра сегодня, 31 марта. Жители Санкт-Петербурга пожаловались в социальных сетях, что поезда ходят с задержкой. Ждать порой приходится по 15 минут и более, из-за чего образовалась давка и небольшая паника.

Как выяснилось, причиной задержки поездов оказалась техническая неисправность – на одном из участков «синей ветки» сбой дала проводка, из-за чего оказали светофоры. Таким образом, поезда начали двигаться медленнее. Следовательно, людям приходится ждать.

Из-за нерабочего светофора трудности будут продолжаться на протяжении целого дня, вплоть до закрытия метрополитена. Дело в том, что для починки неисправности нужно полностью отключать напряжение. А это можно сделать только в нерабочее время, иначе вся подземка будет парализована.

С целью разгрузить «синюю ветку» власти северной столицы посоветовали пассажирам воспользоваться услугами наземного транспорта. Для этого было увеличено количество курсирующих автобусов по «популярным» направлениями. Поскольку проблему с проводкой метро удастся ликвидировать только после завершения рабочего дня, власти обещают, что автобусы будут курсировать до позднего вечера.