Ситора Баратова погибла из-за чрезмерной любви к социальным сетям

Пользователи ВК обсуждают ДТП с участием пользовательницы Ситоры Баратовой – на фотографии она все еще живая, или умерла от столкновения с автобусом? Казань поразил беспрецедентный случай: молодая девушка так увлеклась общением в Сети за рулем, что не переключила скоростной режим, вылетела на встречную полосу и погибла в ДТП. Важные вопросы «кто что делает?» и «кто куда едет?» оказался ценнее жизни.

Смерть татарстанки по неосторожности в прямом эфире стала притчей во языцах: многие соцсети дают возможность вести прямой эфир с работы, с учебы, из дома или с места отдыха. Но из салона автомобиля на ходу этого категорически не рекомендуется делать: за дорогой надо следить. ГИБДД и скорая помощь на трассе под Зеленодольском констатировали смерть водительницы «Daewoo Matiz». Запись, которая попала в Сеть, говорила о том, что Ситора собой не дорожила: не переключая скорость, поднимала с пола телефон, слушала по нему громкую музыку, вела трансляцию. В какой-то момент ее жизнь начала исчисляться секундами – она впечаталась в автобус, ударилась головой о лобовое стекло и умерла: удар автобуса пришелся по «водительской стороне». Пять человек из общественного транспорта, включая ребенка, отправили в больницу.

Социальная сети девушки свидетельствует о том, что Ситора Баратова была как все – модная, современная, общительная, без вредных привычек, работала в «Пятерочке». Всеобщее помешательство на селфи – «я где угодно, даже в опасной ситуации, посмотрите на меня» — настораживает работников дорожной полиции. Люди постарше не понимают, как можно зависеть от каких-то «лаек» в интернете от друзей, которые по сути – никто. А участники флешмоба «Безопасное селфи» рассказывают сверстникам как маленьким, где можно делать селфи, а где опасно.