Скончался Александр Кузнецов: прощание с артистом состоится 7 марта в Первой градской больнице

В столице РФ скончался известный артист Александр Кузнецов. Эту новость рассказала Татьяна Лютаева, которая является его коллегой.

Стало известно, что в Москве умер Александр Кузнецов, которому было 81 год, помимо актерской деятельности он является писателем, педагогом. Популярность артист получил благодаря киноленте «Баллада о солдате», после его карьера пошла вверх. Данное кино является дебютом актера.

Близкие артиста сообщили, что попрощаться с Кузнецовы можно будет 7 марта в 13:00, это мероприятие состоится в Первой градской больнице, где скончался мужчина. О месте погребения не сообщают.

Напомним, родился легендарный артист в 1935 году, для обучения выбрал ГИТИС, после которого его принятии на работу в столичный театр миниатюр. Здесь он был не только актером, но и попробовал свои силы как режиссер. Среди самых запоминающихся работ знаменитости стоит отметить часового в «Адъютант его превосходство», роль Славы в «Утреннем поезде», дяди Домового – «Там, на неведомых дорожках». Любил артист также преподавательскую деятельность, он передавал свои знания студентам ВГИКа, где сначала проработал на актерском курсе, а после режиссерском. За свою литературную деятельность, которая была положена в конце 80-х, он написал четыре книги.