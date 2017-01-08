Скончался автор резонансных журналистских расследований Вадим Речкалов

Сегодня появилась новость о смерти известного журналиста Вадима Речкалова. Мужчине было 52 года. Родственники пока не сообщали, что послужило причиной кончины. Об этом передает издание «LENTA.RU».

Стоит отметить, что во время кавказских конфликтов мужчина находился в этой зоне. Данные действия происходили в 1990-2000 годах. Его считали самым высококвалифицированным специалистом России по горячим точкам. 13 лет назад журналиста наградили премией им.А.Боровика. Речкалова оценили за материалы о терроризме. Необходимо уточнить, тогда он проводил освещение нападения террористов на Ингушетии, ужасах Беслана, где террористическая группировка взяла в заложники школьников, учителей и родителей. Также за репортажи о военных действиях, проходивших в Южной Осетии, он получил награду. Данная грамота была получена в 9 лет назад.

Напомним, мужчина родом из Челябинской области. За свою жизнь успел поработать в «Московских новостях», «Известиях», «Общей газете», а также «Московском комсомольце». Одними из его популярных публикаций стали «Убить мало» и «Магнитное поле». В первой статье шла речь об убийстве Анны Политковской, во второй – была раскритикована компания по защите Сергея Магнитского.