Скончался известный футболист Владимир Казаченок

26 марта скончался кумир футбольных болельщиков Владимир Казаченок. Спортсмен играл в составе ФК «Зенит», столичного «Динамо».

Вчера стала известная печальная новость. В 64 года скончался известный в футбольном кругу Владимир Казаченок. На сегодняшнюю минуту не разглашают, что стало причиной его смерти. Мужчина выступал за клуб «Зенит», был нападающим, от команды он принял участие в более 200 встречах, смог забить 78 голов. Благодаря своей прекрасной игре, он награжден бронзовой медалью чемпиона СССР. Это произошло в начале 80-х. Необходимо отметить, что спортсмен три раза входил в рейтинг 33 лучших футболистов чемпионата государства. Также свою карьеру спортсмен устраивал в столичном «Динамо».

После ухода из футбола, он принял решение заняться тренерской деятельностью. Мужчина работал в ленинградском «Динамо», «Зенит», «Калеве» в Эстонии, «Химках», «Петротресте» и других. Три года назад он был руководителем зенитовского тренировочного центра.

«Кумир футбольного мира, Казаченок родился в 1952 году. Он был напористым, заводным, агрессивно проводил таран обороны, умело мог прикрыть мяч, показывая финт и петлю. В начале 80-х зенитовская атака была спланирована под него, он был основной и какое-то время единственной силой для нанесения удара. Также он мог играть в середине поля, защитником, так как был универсальным футболистом. Выражаем соболезнование его семье», — заявили в пресс-службе питерского клуба.